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Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe’ dedi
ANTALYA’DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, SEYİR HALİNDEYKEN ELİNDE ALKOL DOLU BARDAKLA MOTOSİKLETİ SÜRDÜ, KENDİSİNİ CEP TELEFONUYLA ÇEKEN VATANDAŞA DA ŞEREFE HAREKETİ YAPTI.
Asayiş 27.10.2020, 20:37
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Antalya’da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı.
İlginç olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.00’da yaşandı. Kasksız ve maskesiz bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir elinde alkol dolu bardakla hızla giden motosiklet üzerinde görüntülendi. Bu sırada trafikteki bir otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, şahsı fark edip cep telefonuyla kayda girdi. Kaydı çeken kişinin ‘Allah’ım sabır’ dediği motosiklet sürücüsü, buna karşılık şerefe işareti yaparak karşılık verdi.
Tek eliyle motosikleti hızlı bir şekilde süren sürücü, ardından gözlerden kayboldu.
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