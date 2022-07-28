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Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı

Tekirdağ’da husumetli oldukları öğrenilen 2 kişinin alkol aldıktan sonra başladığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Asayiş 28.07.2022, 17:47
Alkol alıp sokak ortasında av tüfeğiyle çatıştılar: 1 yaralı

Tekirdağ’da husumetli oldukları öğrenilen 2 kişinin alkol aldıktan sonra başladığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.A ile ile M.Ö. alkol aldıktan sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda silahlı kavgaya dönüşmesiyle Y.A. yanındaki av tüfeğine sarılırken, M.Ö. ise aracında bulunan av tüfeği ile Y.A.’yı ayağından vurdu. Yaralı Y.A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Y.A.’yı av tüfeği ile vuran M.Ö. isimli şüpheli de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yalanarak gözaltına alındı.

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