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Alkol alıp intihar için binanın ikinci katına çıkan vatandaşı itfaiye erleri ikna etti

Iğdır’da bir kişi alkol aldıktan sonra 5 katlı binanın ikinci katında bulunan boşluğa çıkarak intihar etmek istedi.

Asayiş 28.09.2021, 11:07
Alkol alıp intihar için binanın ikinci katına çıkan vatandaşı itfaiye erleri ikna etti

Iğdır’da bir kişi alkol aldıktan sonra 5 katlı binanın ikinci katında bulunan boşluğa çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, Iğdır merkez Şair Fuzuli sokağında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi, sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra sokakta bulunan 5 katlı binanın boşluğundaki ikinci kata çıktı. İkinci kattaki boşluk alanda beklemeye başlayan şahsı görenler hemen emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri önlem alırken itfaiye ekipleri de sepeti açarak şahsa ulaştı. Bir süre inmek istemeyen şahsı ikna eden itfaiye erleri şahsı aşağıya indirdi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise kişinin bina boşluğundaki ikinci kata nasıl çıktığını merak etti.

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