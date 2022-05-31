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Alkol alıp çıktığı villanın çatısından düştü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü bir şahıs, çıktığı villanın çatısından düşerek yaralandı.

Asayiş 31.05.2022, 10:53
Alkol alıp çıktığı villanın çatısından düştü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü bir şahıs, çıktığı villanın çatısından düşerek yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol alan S.O. isimli şahıs, villanın çatısına çıktı. Bir süre burada duran alkollü şahıs, daha sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. S.O.’nun düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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