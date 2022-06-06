banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu

Eskişehir’de canlarını hiçe sayarak köprü üzerinden Porsuk Çayı’na atlayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 06.06.2022, 15:29
Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu

Eskişehir’de canlarını hiçe sayarak köprü üzerinden Porsuk Çayı’na atlayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı’na atladı. Kanlıkavak Parkı’nda bulunan yaya köprüsünden çaya atlayan çocukları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çevredeki vatandaşların hiç birisi uyarıda bulunmazken, videoda duyulan alkış sesleri “Pes” dedirtti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu