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Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Asayiş 26.09.2021, 12:43
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Kiremitli Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı alışveriş merkezinde yaşandı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.