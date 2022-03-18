Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı eşini vuran şahıs ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Şahsın vurduğu karısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi, alışveriş merkezinin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan koca yanındaki tabanca ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.