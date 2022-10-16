Alimünyum fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Adana’da alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu yerde çıkan yangın 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışanlar yangının çıktığını fark edince olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın plastik malzemelerin bulunduğu bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA’da katıldı. TOMA ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yangına müdahale ederken, yangının tahribatı havadan görüntülendi.