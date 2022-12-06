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Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen vatman, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen vatman, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Asayiş 06.12.2022, 12:56
Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen vatman, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.