Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı feci kazanın şüphelisi ’vatman’ adliyeye sevk edildi

İstanbul Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan vatman adliyeye sevk edildi. Vatmanın adliyede ifade işlemlerine başlanıldığı da öğrenildi.

Alibeyköy’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tramvay sürücüsü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlının adliyede ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.