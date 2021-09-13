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Aliağa’da tersanede iş kazası: 2 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü esnasında kopan halatın çarpması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 13.09.2021, 14:00
Aliağa’da tersanede iş kazası: 2 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü esnasında kopan halatın çarpması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.


Olay, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki gemi söküm bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. Halatın kopması üzerine işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal bulundukları yerden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden İlyas Bıdık olay yerinde hayatını kaybederken, Veli Bal ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bal, İzmir’deki bir hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.


İşçi İlyas Bıdık ile Veli Bal’ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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