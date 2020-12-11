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Aliağa’da tarihi eser kaçakçısına operasyon
İzmir’in Dikili ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda Bizans dönemine antik amfora ele geçirildi. Elde edilen tarihi eser Bergama Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Asayiş 11.12.2020, 19:44
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İzmir’in Dikili ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda Bizans dönemine antik amfora ele geçirildi. Elde edilen tarihi eser Bergama Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından sorumluluk bölgelerinde tarihi eser kaçakçılıkları ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden çalışma yapıldı. Çalışmalarda, antik amfora olduğu değerlendirilen obje ile ilgili olarak gerekli araştırmalar yapılıp Dikili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat gereği Dikili ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde arama düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, yaklaşık 30 ve 60 cm uzunluklarında tek kulpu olan testiye benzer 2 adet içi boş obje ele ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen objeler ile ilgili olarak Bergama Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde, eserlerin Doğu Roma (Bizans) dönemine ait tespit edildi. Ele geçirilen eserler yetkililere teslim edildi. Öte yandan konu ile ilgili olarak işyeri sahibi E.S. isimli şüpheli şahsa 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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