Aliağa’da otluk ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu
İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE, ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DIŞINDA KALAN OTLUK VE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.
İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Kuru otların bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın, organize sanayi bölgesi üzerinde yoğun duman oluşturdu. Bölgedeki özel güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye ekibi, organize sanayi bölgesine ait itfaiye ekipleri ve Aliağa Belediyesinin iş makineleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, bir saat süren bir çalışmayla güçlükle kontrol altına alındı.
Can ve mal kaybı yaşanmadığı yangında, yaklaşık 50 dönümlük makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.
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