Aliağa’da gemi sökümü sırasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde bir geminin sökümü esnasında meydana gelen patlamadan hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.00’da Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde meydana geldi. Bir firmada sökümü yapılan yolcu gemisinde iddialara göre gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda yolcu gemisinin alt kısmında çalışan ve patlama sonrasında kaybolan işçi Yılmaz Demir içi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Uzun süren çalışmalar sonucu Yılmaz Demir’in cansız bedenine ulaşılmıştı. Öte yandan patlama esnasında ağır yaralanan bir diğer işçi O.T. ise Aliağa Devlet Hastanesi’nden Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada hayatını kaybeden Yılmaz Demir için Aliağa Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Yılmaz Demir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal ve Yılmaz Demir’in işçi arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan Yılmaz Demir’in cenazesi, defnedilmek üzere Aliağa Şehir Mezarlığı’na götürüldü.