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Aliağa ve Menderes’teki orman yangınları kontrol altında

İzmir’in Aliağa ilçesindeki otluk alan ve Menderes’teki makilik alanda çıkan yangınlar, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 16.07.2021, 14:29
Aliağa ve Menderes’teki orman yangınları kontrol altında
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki otluk alan ve Menderes’teki makilik alanda çıkan yangınlar, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Menderes ilçesi Küner Mahallesi mevkisinde de makilik alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 5 arazöz müdahale etti.

Her iki yangın da ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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