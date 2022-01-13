Ali Kırca’nın evine giren hırsız Kapalı Çarşı’da yakalandı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca’nın Beşiktaş’ta bulunan evine giren hırsız, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın, ünlü anchormanın evine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Kırca’nın Beşiktaş Kuruçeşme’de bulunan evine geçtiğimiz ay hırsız girmiş, evden bazı değerli eşyalar çalınmıştı. Ünlü anchormanın gündüz vakti ikametine giren hırsız Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yılın ilk gününde Şişli İnönü Mahallesinde bulunan bir evden hırsızlık suçu gerçekleştiği belirlendi. S.M. adında bir kişiye ait evde gerçekleşen olayda, evden kredi kartları, 13 parça çeşitli ziynet eşyası, altın çakmak, elmas yüzük, 1 adet şövalye yüzüğü, 300 Dolar ve 150 Avro para çalındığı tespit edildi. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek, failin Y.B. (21) olduğu anlaşıldı. Y.B. adlı aynı hırsızın, ünlü anchorman Ali Kırca’nın evine giren kişi olduğu anlaşıldı.

Zanlının, Şişli Feriköy’de A.K.’ye ait bir iş yerindeki hırsızlık suçu gerçekleştirdiği de ortaya çıkarken, burada 3 bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaların çalındığı belirlendi. Eşkali ve kimlik bilgileri tespit edilen Y.B.’nin, dün Kapalıçarşı’da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan hırsızlık zanlısı Y.B., 3 ayrı “Evden Hırsızlık” ve “İşyerinden Hırsızlık” suçlarından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.