Ali Ekber Akgün’ün öldürülmesi davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası

Sarıyer’de iş adamı Ali Ekber Akgün’ün 8 yıl önce trafik ışıklarında öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada 33. celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmalarının sağlanması için haklarında yakalama kararına hükmetti.

Sarıyer İstinye’de 24 Aralık 2014’de iş adamı Ali Ekber Akgün’ün trafik ışıklarında beklerken öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava 33.celsesinde karara bağlandı. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Naif Aytek ile bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunması sorulan sanık Aytek, önceki savunmalarını tekrarladığını söyledi.

2 sanığa müebbet hapis cezası ve yakalama kararı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin’i ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların haklarında hükmedilen ceza miktarı ile kaçmalarına dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarının sağlanması için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi.

Sanık Serhat Bilgin’i ‘suçluyu kayırma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ayrı ayrı beraat kararı verdi. Ayrıca, sanık Ferhat Akin hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 24 Aralık 2014’te Sarıyer İstinye’de Ali Ekber Akgün’ün öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheliler Nacip Göneş ile Şahin Akin’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan, şüpheliler Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu’nun ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Serhat Bilgin hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan dava açıldıktan sonra celse arası yakalanan sanık Ferhat Akin hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianamede de bu dava dosyasıyla birleştirilmişti.