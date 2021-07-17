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Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un tahliyesine tepki

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21) babası baba Mehmet Esen, kızının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun’un ’uyuşturucu kullanımını özendirmek’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Asayiş 17.07.2021, 19:26
Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un tahliyesine tepki
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21) babası baba Mehmet Esen, kızının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun’un ’uyuşturucu kullanımını özendirmek’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Tahliye haberleri sonrası karara tepki gösteren baba Mehmet Esen, "Devlet erkanı ile çekindiği resimleri yayınlayarak boy gösteriyor. Bir fakir çocuğu olsa en az 50 sene alırdı, şöyle adalet olur mu? Bizim çocuğumuzu delilleri ile birlikte katilini serbest bırakıyorlar. Bu yapılan gariban çocuğuna değil de zengin çocuğuna yapılsaydı şimdiye ülkeyi ayağı kaldırırlardı. Ama bizim paramız olmadığı için örtbas ediliyor. Artık Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanımı görüntüleri üzerine geçtiğimiz 10 Ocak’ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanmıştı.
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