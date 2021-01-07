Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in babası konuştu

KIRŞEHİR (İHA) – Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ası sonucu öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından babası Mehmet Esen yaptığı açıklamada, "Ankara’da oğlum var. Avukatımız DNA testleri için başvuruda bulunacak. Ümitcan U.’nun ailesinin siyasi söylemleri bizde de şüphe uyandırdı." dedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Esen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda Esen’in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi.

Sema Esen’in Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan babası Mehmet Esen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ankara’da oğlum var. Avukatımız DNA testleri için başvuruda bulunacak. Ümitcan U.’nun ailesinin siyasi söylemleri bizde de şüphe uyandırdı. Siyasetçilerle resimlerini boy boy paylaştılar. Bunlar bizleri üzüyor. Parası olanın mı adaleti, devleti mi var. Parası olmayanın adaleti yok, gibi geliyor. Benim canım gitti. İnşallah kızımın ölümünde siyasi kararlar yoktur” dedi.