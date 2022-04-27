banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzine zam kapıda!
Benzine zam kapıda!
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Aleyna Ağgül davasında karar çıktı: Gökhan Argın’a müebbet hapis cezası verildi

Iğdır’da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’a müebbet hapis cezası verildi.

Asayiş 27.04.2022, 15:27 27.04.2022, 16:18
Aleyna Ağgül davasında karar çıktı: Gökhan Argın’a müebbet hapis cezası verildi

Iğdır’da, ’Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili davaya bugün devam edildi. 15 Nisan’da Mütalaasını açıklayan savcı, Gökhan Argın hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası istedi. Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, kararı bugüne bıraktı. Gökhan Argın’ın yargılanmasının üçüncü duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabah başladı. Görülen duruşmada tanıklar ve iki tarafın avukatları tekrar dinlendi. Iğdır’da görülen duruşmaya Erzincan’da tutuklu bulunan Gökhan Argın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Gökhan Argın’ın avukatları savunmasında genç kızın intiharı ile sanık Gökhan Argın’ın bir ilgisi olmadığını iddia etti. Savunmaları dinleyen hakim ise kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Gökhan Argın’a ‘cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme suçun’dan müebbet, ‘kasten yaralama’dan 4 ay ceza, şantajdan 2 yıl 10 ay ve 10 bin TL para cezası verdi.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, masumiyet karinesine ihlal etmeden özverili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Aleyna Ağgül davasının 3. celsesinde karar aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Biz bu davada en başta söylediğimiz gibi masumiyet karinesini ihlal etmeden hiç kimsenin hakkına girmeden özverili bir şekilde çalışma yürüttük. Burada mahkeme heyeti, başkanımız ve sayın üyelerinin dikkatli ve özenli dosyayı incelemesi bizlerin takibi, avukatlarımızın yaptığı savunmalar ve beyanlar hepsi göz önünde bulundurulduğunda en başta dediğimiz gibi 43 yaşındaki bir suçlunun 18 yaşındaki bir genç kızla hiçbir şekilde ilişkisi olamaz. Bu bir cüretsizliktir. Bugünde gördüğümüz gibi gerekçesi daha sonra açıklanmak üzere sanık Gökhan Argın, ‘cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme suçundan müebbet hapis cezasına çaptırıldı. ‘Kasten yaralamadan 4 ay ceza aldı, şantajdan 2 yıl 10 ay bir ceza aldı. Tabi karar aşaması istinafa gidecektir” dedi.

"Bu hali ile hem istinaf hem de Yargıtay makamlarınca onanacağını düşünüyoruz"

Karar ile ilgili açıklama yapan aile avukatı Avukat Sedat Karaoğlan, “Faillerinin yargılanması ile ilgili dosyada sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi, takdiri indirim uygulanmadı. Yine yapılan yargılamada kasten yaralamadan 4 ay, şantajdan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi. Biz dosyanın bu hali ile hem istinaf hem de Yargıtay makamlarınca onanacağını düşünüyoruz. Adalet burada tecelli etti diye düşünüyoruz. Umarım başka genç kızlar, başka mağdurların, başka sahipsiz insanların başına aynı olay gelmez” dedi.

‘Dosyada Beyzanur Kılıç detayı’

Karaoğlan, “Dosyamıza yansıyan sanığın oğlu ile yapılan yazışmada Beyzanur Kılıç isimli kişinin başına aynı olayları getirdiği bundan dolayı Iğdır ilinden göç ettiği sabittir. Beyzanur Kılıç, başka bir şehirde yaşadığı için sanıktan ve sanığın çevresinden korktuğu için dosyamıza tanıklık yapamamıştır. Kendisinin yaşadığı mağduriyeti ifade edememiştir. Biz burada kovuşturmanın geliştirilmesi taleplerinde bulunduk. Bu taleplerimiz sayın mahkeme tarafından kabul edilmedi. Buna ilişkin biz istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Hem nitelikli cinsel saldırı hem tehdit hem de zincirleme suretiyle yaramadan kaynaklı kovuşturmanın geliştirilmesi talebimiz mevcuttur. Bu iddiamızı ısrarla sürdüreceğiz. Umarım bu taleplerimiz kabul görür” dedi.

’Nitelikli cinsel saldırı yönünde eksik kalmış bir karar’

Nitelikli cinsel saldırı yönünde eksik kalmış bir karar olduğunu ifade eden Karaoğlan, "Çünkü biz geçen celsede mahkemeye o talepte bulunduk. Biz iddianamenin iadesi suretiyle ya da ek iddianame tanzim suretiyle yeniden o suçlara ilişkin de sanığın yargılanması talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz kabul görmemişti. Bu yönüyle eksik bir karardır. Fakat intihara yönlendirme suretiyle adam öldürme suçundan ise tatmin edici bir karardır. Bundan sonra verilen kararın tasdik edilmesini bekliyoruz” dedi.

#Aleyna Ağgül
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
17°
açık