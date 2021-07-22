Alevli bir cisim düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bartın’ın Ulus ilçesinde köylüler tarafından ormanlık alana alevli bir cismin düştüğü yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Ulus ilçesine bağlı Kadıköy Ömeroğlu Mahallesi’nde ormanlık alana alevli bir cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ormanlık alanda incelemelerde bulunurken Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç’ta bölgeye gelerek çalışmaları inceledi. Ekipler ve köylüler ormanlık alan içinde karadan tarama yaparken drone ile bölge havadan da tarandı. Yapılan incelemeler sonucu herhangi bir ize rastlanmazken çalışmalar sonlandırıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Köyden bir vatandaşın gökyüzünden ormanlık alana yanar vaziyette bir cismin düştüğü ihbarı üzerine alanda AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizle arama tarama çalışması yaptık. Karadan ve havadan drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanamadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık” dedi.

İstanbul’dan bayram tatili için Ulus’a gelen bir cismin alevler içinde ormanlık alana düştüğünü gördüğünü ifade eden Satı Çelik, “Evde otururken bir cisim gördük. Alev topu şeklinde süzüle süzüle indi. Sonra ormanın içine düştü. Duman çıkmadı. Büyük bir şeydi” dedi.