Alevlerin göğe yükseldiği, binanın küle döndüğü yangının boyutu havadan görüntülendi

Edirne’de yangında alev topuna dönen iki katlı ahşap binada oluşan hasar, gün ağarınca dron ile havadan görüntülendi.

Edirne’nin Babademirtaş Mahallesi Karanfiloğlu Caddesi’nde bulunan metruk haldeki ahşap binada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da yangının sıçraması ihtimali nedeniyle yan evlerde yaşayan vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bina adeta küle döndü.

"Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı"

İki katlı ahşap binanın küle döndüğü yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen binanın birçok bölümünün çöktüğü görüntülere yansıdı. İtfaiye ekipleri, 6 saattir soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.