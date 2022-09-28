Alevlerin arasında mahsur kalan 4 çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 çocuğu alevlerin arasından itfaiye ekibi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Dulkadiroğlu’nun Duraklı Mahallesi’nde Sakarya Caddesi’nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, evde bulunan 4 çocuk itfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 çocuğun sağlık kontrolleri bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Alevlerin çevreye sıçramadan kontrol altına alındığı konutta maddi zarar meydana gelirken, kurtarılan Melek B. (2), Sali B. (4), Yusuf B. (6) ve İheb B. (7) adlı çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.