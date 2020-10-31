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Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

SİVAS’IN YILDIZELİ İLÇESİ BÜYÜKAKÖREN KÖYÜNDE ALEV ALEV YANAN EVDE YAŞAYAN KARDEŞLERDEN BİRİSİ ÖLDÜ, BİRİSİ YARALANDI.

Asayiş 31.10.2020, 01:41
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Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydan gelen yangında yaşlı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtuldu.

Yangın, Yıldızeli ilçesi Büyükakören köyünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki H.K. ve 71 yaşındaki kardeşi Peruza K.’nin yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevler çıktığını gören köylüler, yaşlı adamı alevlerin içerisinden yaralı olarak kurtarmayı başardı. Peruze K.’nın kurtarılmaya çalışıldığı esnadaysa ev çöktü. Yaşlı kadın alev alev yanan evin içerisinde can verdi. Olay yerine gelen Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından evin içerisinden yaşlı kadının cesedi çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ise tedavisine devam ediliyor.

Yangının, kardeşlerin sobadan çıkardıkları köz dolu kovayı plastik kapının yanına koyduğu ve kapının alev almasıyla çıktığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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