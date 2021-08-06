Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin alevlerin arasında yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınları yürekleri dağlarken, söndürme ekiplerinin zor şartlarda verdiği mücadele de takdir topluyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınının söndürülmesine destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de canlarını tehlikeye atarak alevlerle mücadele ediyor. Köyceğiz’deki orman yangınına müdahale ederken, alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, söndürme çalışmaları sırasında bir anda alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin, yoğun duman ve kül yağışının altında, araçlarına binerek canlarını son anda kurtardıkları görülüyor.

Ekiplerin yaşanan bu görüntülerin ardından, güvenli bölgeye ulaşarak tehlikeden uzaklaştıkları bildirildi.