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Alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’de meydana gelen yangında alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 12.06.2022, 15:27
Alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’de meydana gelen yangında alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi’nde meydana geldi. Tek katlı binanın üst katında bulunan bir otelde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden oteldekiler, binanın dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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