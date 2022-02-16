Alevlere teslim olan köy havadan görüntülendi

Kastamonu’da 15 evin alevlere teslim olduğu köy havadan görüntülendi.

Olay, Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde bir evde yangın çıktı. Kosa sürede yangının büyümesi sonrasında 15 ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında evler kullanılmaz gale gelirken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlere teslim olan köy dronla havadan görüntülendi.