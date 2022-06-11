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Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev, kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 11.06.2022, 11:36
Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev, kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Erenyolu köyü Şişmanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sergin’e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

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