Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi havadan görüntülendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangına müdahale ederken, tesisin yanışı havadan görüntülendi.

Yangın, Tekeler Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine jandarma, çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının tesis yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisinin yanışı ve soğutma işlemleri ise havadan görüntülendi.