banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

Denizli’de alevlerin yükseldiği tekstil fabrikası havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri hummalı çalışmayla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Asayiş 06.06.2021, 10:03
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

Denizli’de alevlerin yükseldiği tekstil fabrikası havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri hummalı çalışmayla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kent merkezinin birçok yerinden gözüken alevlere müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Alevlerin yükseldiği tekstil fabrikası ise havadan drone ile görüntülendi.
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı bulutlu