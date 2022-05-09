Alevlere teslim olan caminin lojmanı kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir caminin lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Yukarıbatak köyü imam hatibi Hasan Şengül’ün ikamet ettiği cami lojmanında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, lojmanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.