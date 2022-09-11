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Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Asayiş 11.09.2022, 12:24
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Kastamonu’nun Taşköprü Alamabatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elik isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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