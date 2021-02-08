Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hendek ilçesi Göksu Mahallesi’nde meydana geldi. E.G.’ye ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.