Alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
SAKARYA’NIN ERENLER İLÇESİNDE YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN KALDIĞI 2 KATLI BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN YANINDA BULUNAN DİĞER İKİ EVE DE SIÇRADI. YANGINDA KÜLE DÖNEN EVLERİNİ ÇARESİZCE İZLEYEN VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAZKEN YABANCI UYRUKLU BİR KADIN İSE FENALAŞARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı bir evde başlayan yangın yanındaki iki eve de sıçradı. Yangında küle dönen evlerini çaresizce izleyen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken yabancı uyruklu bir kadın ise fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Yangın, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Biranda büyüyen alevler bitişiğinde bulunan 2 eve daha sıçradı. Büyüyen alevlere mahalleli ellerindeki hortumlarla müdahale etmek istedi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlere teslim olan 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evinin yanışına dayanamayarak baygınlık geçirdi
Büyük paniğe yol açan yangında bütün mahalle halkı sokaklara dökülürken, yangın esnasında herhangi bir ölen veya yaralananın olmaması sevindirdi. Gözyaşları içinde çaresizce evinin küle dönüşünü izleyen yabancı uyruklu bir kadın ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince müdahale edilen kadın, ambulansta tedavi edildi.
"Elimizden geldiği kadar yardım ettik"
Mahalleli Mesut Acar, “Biz göremedik, yanıyor dediler, geldik buraya evler alev almış. Kimsenin bir şey gördüğü yok. Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi, mücadele ettik, yardım ettik elimizden geldiği kadar. Ani olan bir olay beklenen bir şey değil yapacak bir şey yok” dedi.
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