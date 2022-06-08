Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı: Yangında faciadan dönüldü

Esenyurt’ta bir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanla dolan binadaki işçiler, yangın merdiveninden kaçmak isterken, çıkış kapısının kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda bir binanın alt katındaki bir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, içerisinde işyerlerinin bulunduğu bina dumanla doldu. Binadan yükselen alev ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İçeride mahsur kalan yaklaşık 20 işçi yangın merdiveninden kaçmak isterken, çıkış kapısının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangın merdiveninin kilidini kırarak mahsur kalan işçileri kurtardı, ardından ise yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan bir işçi ise, "Dün market deposunda kompresörün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İçerdeki vatandaşlar yangın merdiveninden kaçmak istedi. Yangın merdiveni kilitli olduğu için dışarı çıkamadılar. Mahsur kalanlar o dakikalarda çığlık atıyordu" dedi.