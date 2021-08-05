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Alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine Aydın’dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti.

Asayiş 05.08.2021, 17:41
Alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine Aydın’dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti.

Göktepe dağı mevkiinde devam eden yangına havadan 3 helikopter müdahale ediyor. Bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonu ve Orman Yangın Kulesinin hemen alt bölümlerinde devam eden orman yangını verici istasyonuna kozalak fırlaması sonucu duvarlarda kısmi yanma meydana geldi.
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