Alevler içinde kalan barakadaki 2 kişi canını zor kurtardı

Antalya’da konut alanları arasında hurdacılık yapan çiftin oturduğu barakada çıkan yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı, bir arda alevlerin arasında iki kişi canlarını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kuzdere Mahallesi 1. Cadde sonunda yeni inşa edilen sitelerin ve otel lojmanının bulunduğu bölgedeki boş arazide hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Durak ve arkadaşı, sabah saatlerinde televizyonda dizi seyrederken bir sıcaklık hissetti, ardından alevler içindeki barakadan güçlükle çıkarak canlarını zor kurtardı.

Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ve Kemer Belediyesi ekipleriyle Kemer Orman Yangını Gönüllülerinin çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da olay yerine gelerek barakada oturan çifte geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yangının çıkış sebebi hakkında bilgi aldı. Topaloğlu’nun yangının sobadan çıkıp çıkmadığını sorduğu Mehmet Durak, “Soba yanmıyordu. Arkadaşımla birlikte televizyonda dizi seyrediyorduk. Ben çekyatta uzanmıştım, arkadaşım yerde yatıyordu. Aniden bir sıcaklık hissettim, ardından baraka alevler içinde kaldı. Kendimi dışarıya zor attım. Arkadaşım içeride kaldı sanıyordum, meğer o benden önce çıkmış, görmemişim” diye konuştu.