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Alevler geceyi aydınlattı, iki katlı ev küle döndü
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 21.09.2022, 22:42
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu köyü Merkez Mahallesi’nde çıktı. Ali Kayabaşı’na ait evde çıkan yangın Devrek Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınırken, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. İki katlı ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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