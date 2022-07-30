Alevler daireyi küle çevirdi

Bursa’da 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki daire, alevlere teslim oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçuk Bey Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, büyük panik yaşadı. Mahalleli ve apartman sakinleri sokağa dökülürken, ihbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede geldi. Ancak apartmanın altına park edilen araçlardan dolayı, yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Merdivenli itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.