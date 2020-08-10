Alevler 3 katlı binayı böyle sardı
AFYONKARHİSAR’DA 3 KATLI BİR BİNANIN EN ALT KATINDAKİ ZÜCACİYE VE PLASTİK MALZEMELER SATAN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. OLAY YERİNE GELEN EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDERKEN BİR YANDAN DA BİNAYI TAHLİYE ETTİ. YANGINDA ALEVLERİN BOYA MALZEMELERİ SATAN İŞ YERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLMESİ İSE OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇERKEN, YANGINDA ZAMAN ZAMAN KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALARDA MEYDANA GELDİ.
Afyonkarhisar’da 3 katlı bir binanın alt katındaki zücaciye ve plastik malzemeler satan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken bir yandan da binayı tahliye etti. Yangında alevlerin boya malzemeleri satan iş yerine sıçramadan söndürülmesi ise olası facianın önüne geçerken, alevlerin binayı sardığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalarda meydana geldi.
Olay, Sahipata mahallesi Tuna caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katındaki S.H., isimli şahsa ait zücaciye ve plastik malzemeler ile birlikte oyuncak ve muhtelif malzemeler satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören çevredekileri polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler can havli ile kendisini dışarı atmaya çalışan üst katta oturanların tahliyesine yardımcı olduktan sonra yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası kontrol altın alınırken, yangın esnasında iş yeri içinde bulunan çakmak gazı tüpleri ve maytapların patlaması ise paniğe neden oldu.
Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıktığı yerin yeni başında bulunan ve boya malzemeleri satan iş yerine alevlerin sıçramaması ise olası facianın önüne geçti.
Vatandaşlar Korona’yı hiçe sayıp yangını izledi!
Öte yandan, yangını gören vatandaşların Koron virüse (Covit-19) rağmen olayı film izler gibi seyretmeleri ve sosyal mesafeyi hiçe saymaları ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri megafonlarla sürekli anons yaparak vatandaşları dağılmaları konusunda uyardı.
Yangının ardından binanın iki cephesinin isten dolayı kararması ve vitrin camlarının sıcağın etkisi ile patlayarak kaldırıma saçılması ise yangının dehşetini gözler önüne serdi.
Olayla ilgili itfaiye ve polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.
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