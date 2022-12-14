Alev topuna dönen araçtan geriye demir yığınları kaldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde alev topuna dönen hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtan geriye ise sadece demir yığınları kaldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında 1. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Araç kısa sürede adeta alev topuna döndü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sebebiyle araç hurdaya döndü.