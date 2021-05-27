Alev savaşçıları hazır

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı Muğla’da her yıl çıkan orman yangınlarında görev alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün işçi ve teknik personeli yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sezon öncesi Aydın ve Muğla illerindeki işletmelerde yangın sezonuna hazırlık eğitimi verirken, işletmelerden çoğunluğu eğitimini tamamladı. Eğitim çalışmalarına yangın işçilerinin yanında, teknik personel, arazözler ve işletme müdürleri katılırken, eğitim alanları askeri kışlayı aratmıyor.

Alev savaşçılarına verilen eğitim çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Orman Yangınları ile Mücadele Şube müdürü Mehmet İşçi bizzat katılırken, sahada verilen eğitimler tatbiki olarak da gerçekleştiriliyor.

Yangın işçilerine orman yangınlarında kullanacakları ekipmanlar Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ve Şube Mühendisi İsmail Durak ve Atölye Şefi Muammer Özen tarafından bizzat tanıtılırken, verilen eğitim sonrası tatbikat gerçekleştiriliyor ve ekiplere iş başı eğitimi veriliyor.