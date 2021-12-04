Alev alev yanan pikabı benzin istasyonuna çekerek kurtardı

Elazığ’da kağıt toplayıcılığı yapan Aziz Kaya, seyir halindeyken pikabın arkasındaki kartonların yandığını fark etti. Kaya, aracını benzin istasyonuna çekerek çıkan yangını söndürürken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Aziz Kaya idaresindeki 23 AU 751 plakalı pikabın arkasında bulunan kartonlar alev aldı. Durumu fark eden Kaya, pikabı yol kenarında bulunan benzin istasyonuna çekerek araç yıkama hortumlarıyla söndürmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tedbir amaçlı tekrar kartonların olduğu kısma su tutarak soğutma çalışması yaptı.

Seyir halindeki pikabın kasasında bulunan kartonların yanma anı ve sürücünün aracı benzin istasyonuna çekerek araç yıkama hortumuyla söndürmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.