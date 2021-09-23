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Alev alev yanan palmiye ağacı mahalleliyi korkuttu

Antalya’da alev alev yanan palmiye ağacı, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Asayiş 23.09.2021, 11:41
Alev alev yanan palmiye ağacı mahalleliyi korkuttu

Antalya’da alev alev yanan palmiye ağacı, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Dün akşam saatlerinde Zeytinköy olarak bilinen Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir palmiye ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir apartmanın hemen yanı başında çıkan yangında yükselen alevler paniğe neden oldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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