Alev alev yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otomobil alevlere teslim oldu. Sadece iskeleti kalan araçta bulunan 4 odun kesme motoru da tamamıyla yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Dursun’a ait otomobil, evinin önünde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Arabasının yandığını gören Dursun hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürdü. Aracın sadece iskeleti kalırken otomobilde bulunan 4 odun kesme motoru da kullanılamaz hale gelerek yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.