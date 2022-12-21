Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü

Bolu’da akü takviyesi yapılan otomobil, çalıştırıldıktan bir süre sonra alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çetinkaya çalışmayan 14 ABN 223 plakalı otomobili için arkadaşından yardım istedi. Başka araçtan akü takviyesi yapılarak otomobil çalıştırıldı. Araç, bir süre çalışır halde bırakıldı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek, aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar

sonucunda alev alev yanan otomobil söndürüldü.

Otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.