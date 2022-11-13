Alev alev yanan karavanda dinlenen kadın ölümden döndü

Antalya’da sahibinin çamaşır yıkamak için evine gittiği karavan, çıkan yangında kısa sürede kule dönerek kullanılamaz hale geldi. Karavan sahibi ev dönüşü alev alev yanan karavanla karşılaşırken yangın esnasında karavan içerisinde uyuyan yeğeni ise ölümden döndü. Yaralı kadının panik anları ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 313 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde olan karavandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında kirli çamaşırları yıkatmaya giden karavan sahibi Ali Erdoğan ise döndüğünde alevler içindeki karavanıyla karşılaştı. Yangına karavanda uyurken yakalanan Ali Erdoğan’ın yeğeni Gamze Mos ise adeta ölümden döndü. Yaralı kadının çevreden yardım istediği o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yaralı kadın ise sağlık çalışanları hastaneye kaldırıldı.

Yangında karavan içerisinde bulunan bir köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtardığı köpeği yalnız bırakmayan itfaiye eri, kucaklayarak teselli etti.

“Çamaşır yıkmaya gitmiştim”

Yaşananları anlatan Ali Erdoğan, “10 dakika çamaşır yıkamaya gitmiştim. Ankara’dan yeni gelmiştim. Yeğenim uyuyordu içeride. Ocaklarımız kapalıydı. Onlardan çıktığını sanmıyorum. Bir tek telefon şarjı aktifti. Nasıl olduğunu anlayamadım. Yeğenimin durumu iyi, hastaneye kaldırıldı. Karavanı alalı da 1 ay olmuştu. Ben kirli çamaşırları yıkamaya gitmiştim” sözlerine yer verdi.