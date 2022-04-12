Alev alev yanan ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katınca çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan evde ikinci kat ve çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.C.’ye ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.