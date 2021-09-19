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Alev alev yanan araç demir yığınına döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Asayiş 19.09.2021, 11:45
Alev alev yanan araç demir yığınına döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çırçır Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü hemen kendini dışarı atarak, yanan aracına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle alevler tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönüşen araçtaki yangını söndürdü. Yanan otomobilden geriye ise demir yığını kaldı.

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