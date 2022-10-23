Alev alan tırın lastiğini kürekle toprak atıp söndürmeye çalıştı

Tokat’ta alev alan tırın lastiğini şoför kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çamlıbel beldesinden Turhal Şeker Fabrikası’na pancar taşıyan tırda meydana geldi. Ahmet O. (60) idaresindeki Mercedes marka tırın dorse lastiği Tokat çevre yolunda alev aldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada tır sürücüsünün ekmek teknesini söndürmek için verdiği mücadele kameralara yansıdı. Yangını büyümeden söndürmek isteyen şoför kürekle lastiğe toprak attı. Korku dolu anların yaşandığı yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile alevler söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili trafik polisi ekipleri inceleme başlattı